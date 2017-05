MolMed riduce il rosso nel trimestre e ricavi scendono in linea con stime

(Teleborsa) – Molmed ha chiuso il primo trimestre con una perdita ridotta a 3,68 milioni di euro dai 4,13 milioni dello stesso periodo del 2016. Il miglioramento è pari al 10,8%, in linea con quello del risultato operativo (+9,3%), che chiude con una perdita 3,66 milioni.

I ricavi totali pari si attestano a 4,41 milioni, in calo del 17,5% rispetto ai 5,34 milioni di un anno fa ed in linea con la guidance.

Il numero uno del gruppo farmaceutico Riccardo Palmisano ha dichiarato che “la società sta mettendo in atto tutte le attivita’ necessarie per la valorizzazione degli importanti asset societari di cui dispone e per la propria crescita futura”, sia sotto il profilo dlelo sviluppo clinico dei prodotti in sperimentazione che sotto il profilo commerciale.