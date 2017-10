Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,43% a 22.758,06 punti, proseguendo la serie positiva iniziata il 27/09/2017 del mese scorso. Piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 2.550,87 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+0,72%), come l’S&P 100 (0,6%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti Finanziario (+1,22%), Information Technology (+0,81%) e Beni di consumo secondari (+0,50%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Goldman Sachs (+2,18%), JP Morgan (+1,63%), Du Pont de Nemours (+1,63%) e Microsoft (+1,39%). Le peggiori performance, invece, si registrano su United Health, che registra un -1,40%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Norwegian Cruise Line Holdings (+4,41%), Netflix (+3,63%) dopo l’aggiornamento delle tariffe, Regeneron Pharmaceuticals (+3,57%) e Biogen (+3,36%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Celgene, che prosegue le contrattazioni con un -5,34%. Vendite su Viacom, che registra un ribasso dell’1,65%. Seduta negativa per Lam Research, che chiude gli scambi con una perdita dell’1,39%. Sotto pressione Amgen, che accusa un calo dell’1,37%.