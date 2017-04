Modelleria Brambilla, nuova commessa da Teksid

(Teleborsa) – Modelleria Brambilla, società quotata su AIM Italia specializzata nella componentistica di precisione per il settore automotive ha acquisito un ordine da Teksid, gruppo FCA, per la fornitura di attrezzature per la produzione di un nuovo motore.

Il contratto, che ha un controvalore di 318mila euro, consente alla Società di proseguire nel rapporto di fornitura già avviato nei confronti di questo importante cliente, che ha totalizzato ad oggi un controvalore complessivo degli ordini pari a oltre un milione di euro da inizio 2017.

A Piazza Affari, di titolo di Modelleria Brambilla sale dello 0,72%