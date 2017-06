Moda & tessile, fatturato visto in crescita nel 2017

(Teleborsa) – Il 2017 dovrebbe regalare molte soddisfazioni al settore moda e tessile Made in Italy.

Lo ha detto Claudio Marenzi, presidente di Sistema Moda Italia (SMI), in occasione dell’assemblea dei soci, stimando una crescita del fatturato dell’1,8% a 53,8 miliardi.

L’export è visto in crescita dell’1,4% a quasi 30 miliardi, l’import a +1,3% a 20,8 miliardi, per un saldo commerciale positivo per 9 miliardi (+1,6% rispetto al 2016).

Anche il consumo apparente, che rileva la domanda interna intra-filiera e il consumo finale delle famiglie italiane, è in recupero fino a quasi stabilizzarsi a -0,2%. Pertanto aziende attive e occupati dovrebbero attestarsi sui livelli attuali (+0,1% per gli occupati), dopo le ristruturazioni degli anni precedenti.