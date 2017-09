Mittel, slitta l’offerta delle obbligazioni scadenza 2023

(Teleborsa) – Mittel ha annunciato lo slittamento della data dell’offerta pubblica di sottoscrizione ed ammissione a quotazione sul MOT delle obbligazioni Mittel 2017-2023, perché “che si rende necessaria la pubblicazione di un supplemento” al Prospetto Informativo, a seguito della sottoscrizione dell’accordo relativo all’acquisizione di I.M.C. Industria Metallurgica Carmagnolese.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’approvazione del supplemento da parte dell’autorità competente, Mittel comunica che lo svolgimento dell’OPSC, inizialmente previsto per il periodo 18 settembre-6 ottobre 2017, sarà posticipato.