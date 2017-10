Mittel lancia OPAS totalitaria su proprie obbligazioni

(Teleborsa) – Mittel ha lanciato un’OPAS (Offerta pubblica di acquisto e scambio) sul proprio prestito obbligazionario denominato “Mittel Spa 2013-2019”.

Il corrispettivo offerto agli aderenti all’offerta è pari ad una obbligazione 2017-2023 di nuova emissione e una componente in denaro pari a 0,005 euro per ciascuna Obbligazione 2013-2019 portata in adesione.

Il premio implicito nel rapporto di acquisto e scambio e’ pari a circa il 2,3% sul valore nominale delle Obbligazioni 2013-2019.

“L’Offerta consentirà al Gruppo Mittel di estendere la vita media dell’indebitamento finanziario lordo nonché di ridurre il costo della componente di indebitamento non corrente, in ragione del fatto che, da un lato, le Obbligazioni 2013-2019 producono interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 6,00% e, dall’altro, le Obbligazioni 2017-2023 interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 3,75%”.