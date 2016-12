Mise lancia nuova misura a sostegno delle PMI per il rilancio dei marchi

(Teleborsa) – Le piccole e medie imprese (PMI), cuore pulsante dell’economia italiana, restano al centro dell’attenzione del governo. E’ oggi in Gazzetta Ufficiale l’avviso relativo al bando per la concessione di agevolazioni alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1 gennaio 1967. L’intervento, ideato dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – del Ministero dello Sviluppo economico (Mise) è finalizzato a sostenere la capacità competitiva delle PMI attraverso il rilancio e la valorizzazione economica dei marchi che rappresentano un pezzo di storia del nostro Paese.

Le imprese interessate potranno presentare domanda a partire dal 4 aprile 2017.

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di beni strumentali e di servizi specialistici esterni per favorire la valorizzazione produttiva e commerciale del marchio e dei prodotti/servizi ad esso correlati, nonché il rafforzamento del marchio, la sua estensione a livello comunitario e/o internazionale e l’ampliamento della sua protezione.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 4,5 milioni di euro.