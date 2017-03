MISE: al via la prima missione imprenditoriale in Oman

(Teleborsa) – Prenderà il via oggi, 8 marzo un’ importante missione commerciale italiana in Oman, la prima nel Paese mediorientale. Oltre ottanta imprese, fra le quali molte PMI, sono a Mascate (capitale dell’Oman) insieme a Confindustria, Sace, Simest e Ice Agenzia. La missione è guidata da Ivan Scalfarotto, Sottosegretario al Commercio Internazionale e Attrazione Investimenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

“Le nostre esportazioni nell’Oman – ha dichiarato il sottosegretario Scalfarotto – si sono triplicate in dieci anni. Si tratta di un Paese il cui Governo ha varato un piano di investimenti infrastrutturali da oltre 100 miliardi di dollari. Sono convinto che l’ingegneria italiana, che è un’eccellenza del Made in Italy al pari dell’eleganza e del cibo, possa recitare un ruolo da protagonista in quest’area, costruendo sviluppo economico congiunto e migliorando scambi ed investimenti”.

Per Licia Mattioli, vicepresidente per l’internazionalizzazione di Confindustria “la missione è utile per fare in modo che le nostre PMI possano cogliere appieno le opportunità offerte dall’appalto da 900 milioni di dollari che una nostra grande impresa si è aggiudicata per la realizzazione di parte del complesso industriale di Liwa. Sono certa che la visita determinerà un follow-up specifico e mirato, anche con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di settore maggiormente interessate al Paese, presenti nella missione”.

Giovanni Sacchi, direttore dell’Ufficio di Coordinamento Promozione del Made in Italy, che rappresenterà Ice Agenzia a Mascate, spiega che “la missione favorirà ulteriori incrementi dell’interscambio commerciale fra i due Paesi”.