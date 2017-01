Milano primeggia sulle altre borse europee

(Teleborsa) – Giornata sfavillante per Piazza Affari, che viene presa d’assalto dagli acquisti, molto più dei principali listini europei rimasti poco sopra i valori della vigilia.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,075. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,32%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dello 0,78%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota 161 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base.

Tra i listini europei trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, tentenna Londra, che cede lo 0,66%, nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.

Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,85%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Generali Assicurazioni, con un importante progresso dell’8,35% dopo la mossa antiscalata. In evidenza Mediobanca, che mostra un fortissimo incremento del 7,68%. Denaro su Banca Mediolanum, che registra un rialzo dell’1,81%. Bilancio decisamente positivo per STMicroelectronics, che vanta un progresso dell’1,76%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Intesa Sanpaolo, che registra un -3,34% sempre sulla vicenda Generali.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca Generali (+5,84%), Fincantieri (+2,36%), Anima Holding (+2,34%) e Interpump (+1,69%). I più forti ribassi, invece, si verificano su FILA, che inizia la seduta con un -1,32%. Sostanzialmente debole Inwit, che registra una flessione dello 0,99%. Si muove sotto la parità Danieli, evidenziando un decremento dello 0,89%. Contrazione moderata per EI Towers, che soffre un calo dello 0,76%.

Sul listino completo brilla Alerion +4,95%, dopo l’OPS di FRI-EL sul totale delle azioni non ancora in suo possesso.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, si attende dall’Unione Europea la diffusione del dato di PMI manifatturiero, prevista stamattina alle 10:00 (54,8 punti nelle stime degli esperti).

In Unione Europea sarà annunciato il dato sul PMI composito alle 10:00 di stamattina, per il quale gli analisti stimano 54,5 punti.

Questo pomeriggio alle 15:45, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il dato sul PMI manifatturiero, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di 54,5 punti.