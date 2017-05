Milano marcia in positivo assieme alle altre borse europee

(Teleborsa) – I listini azionari europei allungano il passo a fine mattinata dopo un avvio più prudente. La partenza, infatti, era stata all’insegna della cautela dopo che l’esplosione di Manchester, caso trattato dalle autorità britanniche come un attacco terroristico, aveva innescato un clima di maggiore avversione al rischio.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.259,7 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,78%) si attesta su 50,73 dollari per barile.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,11%.

Tra gli indici di Eurolandia piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,34%. Nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità. Giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,68%.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,62%; dopo il colpo accusato la vigilia condizionato dallo stacco cedole di molte società.

In luce sul listino milanese i comparti Servizi per la finanza (+1,55%), Banche (+1,25%) e Automotive (+1,09%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Tecnologico (-1,21%), Viaggi e intrattenimento (-0,54%) e Materie prime (-0,41%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banco BPM (+4,18%) promossa da Barclays, seguita da UBI Banca (+2,57%).

Tonica Fiat Chrysler (+2,14%) inserita nella lista di titoli consigliati da parte di Goldman Sachs. Sulla sua scia positiva corre Exor (+2,04%).

Deboli i petroliferi, come Tenaris (-0,42%) e Saipem (-0,25%) complice il calo dei prezzi del petrolio.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Tamburi (+3,92%), Credito Valtellinese (+1,92%), Astaldi (+1,86%) e Sias (+1,60%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus Fc, che ottiene -2,37%.