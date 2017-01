Milano è sempre la capitale della moda: export +8% in un anno

(Teleborsa) – Piace sempre di più la moda “Made in Milan” nel mondo: cresce l’export dei nostri vestiti in un anno, per un valore di quasi 5 miliardi ed una crescita dell’8%, secondo un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati del registro delle

imprese al terzo trimestre 2016.

Bene anche Bergamo e Brescia (+6%) e Lecco (+9%). Supera così i 9 miliardi in nove mesi l’export lombardo. Fra i principali clienti si confermano: Francia, Hong Kong e USA. Crescita a due cifre per Canada (+20%), Corea (+18%) e Giappone (+13%).

LA MODA E’ FONTE DI LAVORO

Il settore della moda conta ben 193 mila gli addetti, il 23% del totale italiano, di cui oltre 87 mila a Milano, e sono circa 34.500 le imprese attive nel settore della moda in Lombardia, di cui quasi 14 mila nella produzione moda e oltre

20 mila nel commercio e design.

Dopo Milano, che è prima con il 38% (13 mila) delle imprese della moda in regione, vengono Brescia con 4 mila imprese, Bergamo e Varese con quasi 3.500, Como con 2.600 e Monza e Brianza con circa 2.300.