Migranti, Austria mette in campo militari al Brennero

(Teleborsa) – La questione dei migranti continua ad impensierire l’Europa.

Dopo che il vertice di Tallinn si è chiuso con un nulla di fatto, l’Italia rimane alle prese con la gestione della marea umana che ogni giorno approda sulle coste.

Il Premier Paolo Gentiloni chiede all’UE uno sforzo europeo maggiore per affrontare il fenomeno migratorio, mentre l’Austria mette in campo 70 militari che coadiuveranno la polizia nei controlli, anche sull’immigrazione, in prossimità del confine del Brennero. Lo ha annunciato il comandante militare territoriale Herbert Bauer.

Il capo della polizia del Tirolo Helmut Tomac spiega: “Ciò non significa che al Brennero saranno messi in azione i panzer”. I responsabili, hanno detto che la situazione al Brennero al momento è stabile ma che nel mese di luglio è stato registrato un notevole aumento dei clandestini trovati a bordo di treni merci.

Non è la prima volta che l’Austria usa una linea severa per contrastare il fenomeno immigrazione”.