Michael Kors, utili e ricavi sopra attese

(Teleborsa) – Il gruppo statunitense produttore di borse ed accessori ha chiuso il primo trimestre con un utile netto che si è attestato a 125,5 milioni di dollari, pari a 80 centesimi per azione, in calo rispetto ai 147,1 milioni (83 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo di un anno fa. L’EPS adjusted è pari a 90 centesimi superiore ai 62 stimati dal consensus.

Calano anche i ricavi passati a 952,4 milioni di dollari da 987,9 milioni, ma anche in questo caso superiori ai 919 milioni attesi dal mercato.

Michael Kors prevede un utile nel range 1,04-1,06 miliardi di dollari maggiore degli 1,01 miliardi indicati dagli analisri.