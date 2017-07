Michael Kors indossa le scarpe di Jimmy Choo

(Teleborsa) – Grandi manovre nel settore del lusso. Michael Kors sborsa 896 milioni di sterline (circa un miliardi di euro) per acquistare Jimmy Choo , rispondendo all’acquisizione da parte di Coach Inc . di Kate Spade & Co .

Il gruppo statunitense produttore di borse ed accessori pagherà gli azionisti del marchio londinese 230 pence ad azione, con un premio del 18% sul valore di chiusura di ieri sulla Borsa di Londra (195 pence). Il produttore di scarpe di lusso era stato messo in vendita ad aprile dall’azionista di maggioranza tedesco Jab luxury, desideroso di concentrarsi sul mercato di largo consumo.

Anche Michael Kors, del resto, non ha accettato di distribuire il suo brand nelle grandi catene. Queste ultime costituiscono una fonte di forte concorrenza che ha spinto la società americana ad approvare a maggio un piano di ristrutturazione, con la chiusura di un centinaio dei suoi retail stores.