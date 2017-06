Metropolitana Milano, MM Spa chiude il bilancio 2016 in utile

(Teleborsa) – MM Spa, controllata del Comune di Milano per la realizzazione delle metropolitane, ha chiuso il bilancio 2016 in utile per 18 milioni di euro. I risultati sono stati approvati oggi dall’assemblea degli azionisti della società, che gestisce anche il servizio idrico del capoluogo meneghino.

I soci hanno deciso di assegnare interamente a riserva patrimoniale il risultato d’esercizio, portando il patrimonio netto a 144 milioni di euro, con un aumento del 15% rispetto all’anno prima.

Dal punto di vista operativo, i ricavi si sono attestati a 213 milioni di euro, mentre il MOL è aumentato del 7% a 50 milioni di euro.

Nel 2016, l’azienda multiservizi milanese ha perfezionato la propria strategia finanziaria, che ha consentito la copertura del fabbisogno prospettico del piano di investimenti del Servizio Idrico Integrato, grazie all’emissione di un prestito obbligazionario di 100 milioni di euro quotato sul mercato regolamentato dell’Irish Stock Exchange e alla stipula di un contratto di finanziamento con la Banca Europea degli Investimenti per un importo di 70 milioni di euro.