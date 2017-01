Messico: Alstom si aggiudica contratto manutenzione di locomotive merci

(Teleborsa) – Alstom si è aggiudicata un contratto da FerroMex (Grupo Mexico) per fornire ogni tipo di manutenzione per 219 locomotive merci dello Stato del Nord America per cinque anni.

L’accordo del Messico col Gruppo industriale francese specializzato nelle costruzioni ferroviarie prevede l’applicazione di tecnologie CBM – Condition Based Maintenance e l’analisi di carburanti e vibrazioni. Grazie alla realizzazione di un monitoraggio remoto e di supporto delle attività e di soluzioni di analisi predittiva, i lavori di manutenzione saranno facilitati e i costi operativi ridotti.

Le locomotive saranno ricoverate presso i depositi FerroMex di Torreon, Chihuahua e Guadalajara. Questo progetto dovrebbe generare 150 posti di lavoro diretti.

Soddisfatto Rodelmar Ocampo, Amministratore delegato di Alstom Messico. Alstom è presente in Messico da quasi 50 anni.