Merkel: AAA cercasi coalizione di Governo

(Teleborsa) – Angela Merkel alla ricerca di intese per formare il nuovo Governo. Uscita dalle elezioni con una vittoria che ha un retrogusto amaro, il Cancelliere, nella prima conferenza stampa post-voto è fiduciosa per la formazione della nuova compagine dell’Esecutivo.

“Io sono ottimista, come lo ero prima, sul fatto che troveremo una soluzione”, ha detto la Merkel alla stampa.

Ora si aprono le trattative per la nuova coalizione con Verdi e liberali, mentre i socialdemocratici di Martin Schulz si sono tirati fuori dicendo di voler abbandonare l’ipotesi di una Grande coalizione 2.0. Ma la Merkel non si arrende: “Prendo atto – ha detto in conferenza stampa- ma cercheremo ancora il colloquio con la SPD”.

Una notizia che fa tremare l’Europa che nella Grande coalizione tedesca, (opzione forse più europeista, ma a questo punto difficilmente realizzabile) aveva riposto molto speranze.