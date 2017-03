Meridiana: nuovo volo Milano Malpensa-Mosca Domodedovo

(Teleborsa) – Presentata al MITT di Mosca la nuova linea Meridiana fra Milano Malpensa e Mosca (Domodedovo) che sarà inaugurata il 22 marzo. Il nuovo collegamento internazionale sarà disponibile tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, mentre dal 7 maggio si aggiungerà un’ulteriore frequenza, operativa di domenica, portando a 4 il totale di collegamenti settimanali tra il capoluogo lombardo e la capitale della Russia.

La Milano Malpensa-Mosca aeroporto Domodedovo di Meridiana sarà servita con Boeing 737-800 da 182 posti, 168 in economica e 14 in Electa Club, la business class della compagnia sarda partner di Qatar. Il decollo da Malpensa è previsto alle 06:55, mentre da Mosca si parte alle 12:10; il tempo di volo è di circa tre ore e trenta.

Il nuovo volo per Mosca da Malpensa si aggiunge al collegamento estivo, da giugno, in partenza da Olbia Costa Smeralda, grazie ad un accordo di code share con la compagnia S7 Airlines. Meridiana offre ai propri passeggeri anche il nuovo collegamento fra Pisa e Mosca (Domodedovo), che S7 Airlines inaugurerà il prossimo 26 aprile, oltre ai collegamenti settimanali in partenza da Verona, Genova e Napoli.