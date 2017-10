Mercedes positiva dopo nuovi record di vendite

(Teleborsa) – Modesto guadagno per il produttore della Mercedes, che avanza a +0,57% sulla scia dei dati delle vendite di settembre.

Il marchio di Stoccarda ha visto queste ultime crescere del 4,5% rispetto al mese precedente e dell’11,7% dall’anno in corso, segnando un nuovo record per il mese (il 55° in successione). Le unità vendute hanno sorpassato quota 100 mila in Europa, mentre il mercato cinese è cresciuto del 30% da Gennaio 2017.

Il quadro tecnico di breve periodo di Daimler mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 69,06 Euro. Rischio di discesa fino a 68,56 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un’estensione della trendline rialzista verso quota 69,56.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)