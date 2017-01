Mercato americano positivo dopo insediamento Trump

(Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno dopo il discorso d’insedimento di Donald Trump, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,4%, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata il 12 di questo mese. Sulla stessa linea l’S&P-500 che avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.270,03 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,21%), come l’S&P 100 (0,3%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti Telecomunicazioni (+1,10%), Materiali (+0,58%) e Information Technology (+0,51%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Merck (+3,58%), Procter & Gamble (+2,61%), IBM (+1,75%) e Caterpillar (+0,91%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su General Electric, che prosegue le contrattazioni con un -1,92%. Si muove sotto la parità Wal-Mart, evidenziando un decremento dello 0,68%. Sotto pressione American Express, con un forte ribasso dell’1,03%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Skyworks Solutions (+12,85%), Avago Technologies (+2,84%), Western Digital (+2,22%) e Autodesk (+1,90%). I più forti ribassi, invece, si verificano su CSX, che continua la seduta con un -4,59%. Pesante Walgreens Boots Alliance, che segna una discesa di ben -2,45 punti percentuali. Seduta drammatica per Alexion Pharmaceuticals, che crolla del 2,26%. Sensibili perdite per Dish Network, in calo del 2,12%.