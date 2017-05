Mercati prudenti. Tonica Piazza Affari

(Teleborsa) – Partenza all’insegna della cautela per le principali borse europee dopo che l’esplosione di Manchester, caso trattato dalle autorità britanniche come un attacco terroristico, ha innescato un clima di maggiore avversione al rischio.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,125. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.261,6 dollari l’oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 50,64 dollari per barile, con un calo dello 0,96%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 173 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,11%.

Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Resistente Londra, +0,34% mentre Parigi avanza dello 0,35%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,31%, dopo il forte calo accusato la vigilia condizionato dallo stacco cedole da parte di varie società.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti Servizi per la finanza (+0,90%), Media (+0,74%) e Automotive (+0,73%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti Tecnologico (-1,29%), Viaggi e intrattenimento (-0,59%) e Materie prime (-0,41%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta Banco BPM che segna un importante progresso del 2,55% promossa a “overweight” dagli analisti di Barclays. Bene anche Unicredit, UBI Banca e BPER tutti in frazionale rialzo.

Exor avanza dell’1,75% mentre Fiat Chrysler, mostra un incremento dell’1,67%.

Denaro su Mediaset, che registra un rialzo dell’1,55%.