Mercati prudenti aspettano i banchieri centrali

(Teleborsa) – Proseguono deboli le principali borse europee in una seduta interlocutoria per l’attesa di Jackson Hole. Domani, 24 agosto, inizierà il simposio dei banchieri centrali, dove sono previsti gli interventi del numero uno della Fed, Janet Yellen, e del presidente della BCE, Mario Draghi. Stamane, il capo dell’Eurotower, durante un discorso in Germania al Lindau Meeting on Economic Sciences, ha difeso gli stimoli monetari lanciati finora dalla Banca centrale europea.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,178, dopo l’aumento oltre attese del settore manifatturiero nle mese di agosto. Sul fronte macro, dagli USA arriverà un aggiornamento sulle richieste settimanali di mutui, sui PMI servizi e manifatturiero, e sul mercato immobiliare con le vendite di nuove case.

Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,25%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%, in attesa nel pomeriggio dei dati sulle scorte USA settimanali.

In salita lo spread, che arriva a quota 174 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,14%.

Tra i listini europei nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità. Incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio anche Parigi, -0,05%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 21.629 punti, con uno scarto percentuale dello 0,46%.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Chimico (+0,90%) e Immobiliare (+0,46%). Nel listino, i settori Utility (-0,95%), Media (-0,90%) e Vendite al dettaglio (-0,64%) sono tra i più venduti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+1,47%) e Prysmian (+0,76%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediaset, che ottiene -1,71% accusando il colpo dell’imminente uscita dall’indice Stoxx Europe 600.

Si indeboliscono i bancari. Spicca la prestazione negativa di BPER, che scende dell’1,18%. Banca Generali scende dell’1,02%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Salini Impregilo (+2,43%) che festeggia l’entrata nella Top ten dei costruttori nel mercato degli Stati Uniti. Datalogic (+1,90%), Fincantieri (+1,87%) e Interpump (+1,78%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Saras, che continua la seduta con -1,55%.