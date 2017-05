Mercati positivi. Piazza Affari ben impostata

(Teleborsa) – Proseguono in buon rialzo le principali borse europee che confermano a fine mattinata la giusta intonazione dell’avvio. Sul sentiment degli investitori domina comunque la cautela in vista dell’appuntamento clou della settimana: la riunione di due giorni della Federal Reserve che inizia oggi, 2 Maggio, e terminerà domani 3 Maggio, con la decisione sui tassi di interesse negli Stati Uniti.

L’attenzione degli addetti ai lavori, resta concentrata anche sul secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,092 in una giornata ricca di dati sul fronte macroeconomico: l’indice PMI manifatturiero dell’Eurozona, il tasso di disoccupazione in Italia e nell’Eurozona.

Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.255,9 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,35%.

Lo Spread peggiora, toccando i 198 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,32%.

Nello scenario borsistico europeo Francoforte riporta un +0,17%. Piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,54%. Giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,4%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,27%.

Viaggi e intrattenimento (+1,57%), Tecnologico (+1,36%) e Sanitario (+1,04%) in buona luce sul listino milanese. Il settore Materie prime, con il suo -0,70%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, buona performance per CNH Industrial, che cresce dell’1,88%.

Sostenuta STMicroelectronics, con un discreto guadagno dell’1,68% grazie al giudizio “overweight” indicato da Barclays.

Ben impostata Leonardo, che mostra un incremento dell’1,32%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER, che continua la seduta con -1,35%.

Preda dei venditori Fiat Chrysler, con un decremento dell’1,15% che aspetta i dati sulle immatricolazioni auto in uscita stasera a mercato chiuso.

Nel lusso, si concentrano le vendite su Ferragamo, che soffre un calo dell’1,09%. Giù anche Luxottica (-0,66%) nonostante la pubblicazione del fatturato del primo trimestre che ha registrato una crescita del 5,2%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Fincantieri (+3,50%) che si è aggiudicata un contratto per una nave da ricerche. Bene inoltre Cementir (+2,53%) che ha ottenuto un rifinanziamento per una linea credito da 330 milioni con un pool di banche.