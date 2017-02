Mercati inchiodati dalla Federal Reserve

(Teleborsa) – Si muovono con cautela le principali borse del Vecchio Continente, dopo un avvio in lieve rialzo, mentre gli investitori riflettono sull’atteggiamento prudente della Fed emerso dai verbali dell’ultima riunione della banca centrale statunitense.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,055. L’agenda macroeconomica prevede la diffusione nel pomeriggio di un aggiornamento sul mercato del lavoro statunitense, con le richieste di sussidio alla disoccupazione. In Europa, il PIL della Germania è stato confermato in crescita (nel quarto trimestre), sostenuto dal rialzo della spesa pubblica, dei consumi privati e delle costruzioni che hanno più che compensato un calo dell’export netto.

Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.237,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 54,31 dollari per barile.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 195 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,22%.

Tra i listini europei sostanzialmente invariato Francoforte, -0,04%. Resta vicino alla parità Londra (-0,12%). Piatta Parigi, che tiene la parità. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 18.865 punti.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti Tecnologico (+1,23%), Viaggi e intrattenimento (+0,79%) e Petrolifero (+0,57%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti Vendite al dettaglio (-1,42%), Chimico (-0,84%) e Costruzioni (-0,69%).

Tra i best performers di Milano, si distinguono Saipem (+2,85%) grazie a un upgrade. Bene anche il resto degli altri player del comparto, mentre si sgonfia Tenaris (-0,62%) dopo i conti del quarto trimestre.

Nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics (+1,49%) ieri accesa da un giudizio positivo.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Yoox, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.

Tra le banche, calo deciso per Banco BPM, che segna un -1,3%. Focus su Unicredit (+0,08%) nell’ultimo giorno utile per esercitare i diritti dell’aumento. Berenberg ha alzato il giudizio a buy, con target price a 15 euro.

Sotto pressione CNH Industrial, con un forte ribasso dell’1,28%, nonostante i buoni numeri sulle immatricolazioni di mezzi pesanti in Europa.

Soffre Buzzi Unicem, che evidenzia una perdita dell’1,17% su qualche presa di profitto.