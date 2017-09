Mercati in ostaggio della cautela

(Teleborsa) – Le borse europee chiudono la seconda giornata della settimana all’insegna della prudenza in attesa della riunione di politica monetaria della Federal Reserve. Il meeting inizia oggi 19 settembre per terminare domani 20 settembre. Secondo le previsioni, non ci sarà alcuna sorpresa e la Fed non alzerà i tassi di interesse, ma gli addetti ai lavori aspettano indizi sulle prossime mosse della banca centrale.

Sul valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,195. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 49,85 dollari per barile.

Tra i listini europei, trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia. Composta Londra, +0,30%. Nulla di fatto per Parigi che mostra un +0,16%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 22.425,42 punti con un rialzo dello 0,27%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, chiude in corsa Brembo che mostra un rialzo del 2,16% A seguire BPER che avanza dell’1,94%.

Chiude in territorio positivo A2A , mostrando un incremento dell’1,87%.

In salita Fiat Chrysler (+1,21%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Telecom Italia che, nel giorno del CdA straordinario sulla posizione Consob e dopo i forti rialzi della vigilia sulle speculazioni circa il destino della rete ha chiuso in calo dell’1,77%

Dimessa Ferragamo , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia dopo le valutazioni di Morgan Stanley.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Piaggio (+5,45%) festeggia l’accordo in Cina per i nuovi veicoli commerciali.