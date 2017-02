Mercati europei cauti studiano le minute della Federal Reserve

(Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per le principali borse europee, dopo che dalle minute della Federal Reserve è emerso che ci sarà “abbastanza presto” un nuovo rialzo dei tassi di interesse.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e scambia a 1,056. L’agenda macroeconomica prevede la diffusione nel pomeriggio di un aggiornamento sul mercato del lavoro statunitense, con le richieste di sussidio alla disoccupazione. In Europa, il PIL della Germania è stato confermato in crescita (nel quarto trimestre), sostenuto dal rialzo della spesa pubblica, dei consumi privati e delle costruzioni che hanno più che compensato un calo dell’export netto.

Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.236,3 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,10%.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a 194 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,22%.

Tra gli indici di Eurolandia incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,38%. Resistente anche Parigi, +0,26%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,29%.

Si distinguono a Piazza Affari i settori Chimico (+1,59%), Materie prime (+1,42%) e Tecnologico (+1,06%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Sanitario, che riporta una flessione di -0,57%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per STMicroelectronics, che vanta un progresso dell’1,27% grazie al giudizio di MainFirst che ha rivisto al rialzo il target price.

Buona performance per Tenaris, che cresce dell’1,23% alla luce dei conti di bilancio che hanno visto un ritorno in utile nel quartro trimestre.

Tra le banche, sostenuta Mediobanca, con un discreto guadagno dell’1,05%. Buoni spunti anche su UBI Banca, che mostra un ampio vantaggio dell’1,02%. Attenzione a Unicredit (+0,98%) nell’ultimo giorno utile per esercitare i diritti dell’aumento. Berenberg ha alzato il giudizio a buy, con target price a 15 euro.

I più forti ribassi, invece, si verificano su CNH Industrial, che continua la seduta con -1,06%.

Sottotono Mediaset che mostra una limatura dello 0,51%.