Mercati deboli in avvio. Piazza Affari al palo

(Teleborsa) – Avvio in calo per le principali borse europee. All’indomani della BCE che ha confermato la linea ultraccomodante, mentre ha avvertito che discuterà dell’aggiustamento del QE in autunno gli investitori si danno alle vendite.

La giornata è priva di spunti economico, non sono previsti dati macro ne’ da questa che dall’altra parte dell’oceano.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. Ieri, 20 luglio la moneta unica ha preso il volo risalendo sopra fino a 1,16 nei confronti del dollaro in scia alle parole del presidente della BCE, Mario Draghi. L’oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 46,9 dollari per barile.

Tra i listini europei in calo Francoforte che mostra una performance pari a -0,11%. Fa meglio Londra che + 0,11%. Lima la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,08%. Avvio sotto la linea di parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che scivola dello 0,17%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, andamento positivo per Ferragamo, che avanza di un discreto +1,79%.

Ben comprata Moncler, che segna un forte rialzo dell’1,16%.

In rialzo Telecom Italia che segna un aumento dell’1,10%.

Snam avanza dello 0,61%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Fiat Chrysler, che ottiene -1,17%.

In fondo al listino BPER che evidenzia un decremento dell’1,36%.