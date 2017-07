Mercati deboli con il focus sulla BCE

(Teleborsa) – Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando la debolezza dell’avvio, in una seduta interlocutoria, dove l’attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali. L’appuntamento è per giovedì, 20 Luglio, con la BCE e la Bank of Japan.

L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,69%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.237,8 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 46,12 dollari per barile.

Lo Spread fa un piccolo passo indietro, con un misero calo dell’1,76% a quota 169 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,18%.

Tra le principali Borse europee si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,67%. Sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,35%. Parigi è stabile, riportando un -0,1%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 21.458 punti.

Sanitario (+0,91%), Telecomunicazioni (+0,86%) e Utility (+0,43%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti Viaggi e intrattenimento (-1,76%), Vendite al dettaglio (-1,38%) e Materie prime (-0,89%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Atlantia (+1,76%), Recordati (+1,35%), Banco BPM (+1,02%) e Enel (+0,73%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Yoox, che ottiene -2,22%.

Sotto pressione Saipem, che accusa un calo dell’1,98% per colpa di un downgrade. In rosso A2A, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,38%.