Mercati cauti in attesa del Job Report

(Teleborsa) – Risveglio cauto per le principali borse del Vecchio Continente mentre Piazza Affari mostra freccia rossa. A tenere banco sui mercati le numerose trimestrali, mentre si guarda al Job Report americano, vero market mover della settimana.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,188. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.268,9 dollari l’oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 48,95 dollari per barile.

Tra le principali Borse europee nulla di fatto per Francoforte che passa di mano in calo dello 0,16%. Incolore Londra, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente. Senza slancio Parigi che lima dello 0,02%.

Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,10%. Sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su BPER che vanta un incremento del 3,46%.

Corre Unipol che registra una plusvalenza del 2%. Il gruppo ha annunciato i conti del primo semestre

Guadagno moderato per Unicredit che avanza dello 0,62%.

In rosso Mediobanca che non gioisce dei buoni conti

Le più forti vendite, invece, si abbattono su STMicroelectronics che prosegue le contrattazioni a -1,98%.

In rosso Campari, che soffre un calo dell’1,86% penalizzata dai conti che hanno deluso le attese .

Vendite su Buzzi Unicem, che registra un ribasso del 2%.