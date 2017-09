MEF, avviati i lavori del Comitato per l’educazione finanziaria

(Teleborsa) – Ha preso il via il “Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria”. Ieri 6 settembre, si è svolto suo primo incontro del Comitato introdotto dal legislatore nel nostro ordinamento con l’obiettivo di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

Questo è stato istituito con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e il Ministro dello Sviluppo Economico. A dirigere il Comitato è stata chiamata Annamaria Lusardi, economista che nel 2016, il New York Times ha indicato come una dei dei sei economisti più influenti del momento, capace di incidere davvero sul sistema finanziario.

Accanto ad Annamaria Lusardi, nel comitato siedono dieci membri designati da amministrazioni centrali (Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e della previdenza sociale), da autorità finanziarie (Banca d’Italia, Consob, Ivass, Covip), dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari e dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Nel corso della prima riunione il Comitato ha preso in esame una rassegna internazionale delle esperienze dei Paesi (più di 60) che hanno adottato una strategia nazionale per l’educazione finanziaria.

“Un serio programma per l’educazione finanziaria deve avere una prospettiva di lungo periodo – ha affermato nel corso dell’incontro Annamaria Lusardi – ma dobbiamo cominciare subito a mettere in moto attività di sensibilizzazione perché chiunque si trovi a fare scelte di gestione del proprio reddito o del proprio patrimonio sia consapevole che risparmio, investimento, assicurazione e previdenza svolgono tutti un ruolo importante nel determinare il proprio benessere economico nel presente e nel futuro”

Nella prossima riunione, programmata per la fine del mese di settembre, verranno individuate le prime iniziative concrete per avviare rapidamente un’attività di sensibilizzazione e informazione propedeutica alla vera e propria educazione in campo finanziario, assicurativo e previdenziale.