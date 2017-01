Mediolanum fa ancora boom di raccolta

(Teleborsa) – Banca Mediolanum annuncia dati della raccolta molto positivi. A dicembre, la raccolta netta totale ha toccato un nuovo record di 1.071 milioni di euro, portando il totale da inizio anno a +5.610 milioni, con un incremento del 20%.

In particolare, la raccolta netta in Fondi comuni nel mese è stata positiva per 509 milioni, reperendo oltre 3,5 miliardi nell’anno.

Secondo l’Ad Massimo Doris, il mese di dicembre evidenzia “la migliore raccolta mensile di sempre” mentre il dato annuale “assume ancor più valore considerato l’anno complesso per tutto il mondo finanziario”.

Nonostante questi dati record, il titolo si limita ad una risalita dello 0,78% a Piazza Affari.