Mediolanum, cresce il valore del Fondo Mediolanum Real Estate nel 2016

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi ha approvato il bilancio del fondo immobiliare quotato “Mediolanum Real Estate”.

Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 dicembre 2016 risultava pari a circa 311,9 milioni di euro. Rispetto all’avvio dell’operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo dei proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al 15,98%, al netto delle sottoscrizioni avvenute successivamente all’avvio.

Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente: 48 milioni Classe “A” per un valore unitario di 5,849 euro e 264 milioni di euro Classe “B” per un valore unitario di 3,947 euro.

Nell’esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari a 6,8 milioni, in aumento rispetto ai 2,1 milioni del 2015.