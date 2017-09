Mediobanca studia un piano alternativo per la quota Generali

(Teleborsa) – Seduta fiacca per l’istituto di piazzetta Cuccia, che passa di mano con un trascurabile +0,06%.

Il titolo oggi è sotto i riflettori del mercato in scia all’indiscrezione riportata da Il Sole 24 Ore di un piano per trasferire la quota del 13% di Generali detenuta dalla banca in una sub holding aperta anche ad altri soci. Si tratta, secondo il quotidiano, di un “piano B” in alternativa alla prevista cessione del 3% che servirà per finanziare la crescita di Mediobanca.

Allo studio ci sarebbe il conferimento della partecipazione del 13% nel Leone di Trieste a una sub holding controllata dalla banca e partecipata da investitori terzi, per poi cedere la minoranza a investitori istituzionali.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Mediobanca rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,837 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,777. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8,897.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)