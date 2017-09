Mediobanca, dividendo in pagamento dal 22 novembre prossimo

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha approvato formalmente i progetti di bilancio d’esercizio e consolidato al 30 giugno 2017 che rispecchiano i risultati approvati lo scorso 3 agosto e resi pubblici il giorno successivo: risultato netto di € 318,3 milioni per la capogruppo Mediobanca S.p.A. (€288 milioni di euro nell’esercizio 2015-16) e di € 750 milioni per il Gruppo Mediobanca (€605 milioni nell’esercizio 2015-16).

Confermata la proposta all’Assemblea dell’assegnazione di un dividendo lordo unitario pari a € 0,37 per azione. L’importo verrà messo in pagamento dal 22 novembre prossimo con “record date“ 21 novembre e data stacco 20 novembre.

Il Consiglio ha altresì nominato, con decorrenza dal 30 settembre prossimo e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il dr. Emanuele Flappini (44 anni, in Mediobanca dal 1998, attuale

responsabile dell’Ufficio Contabilità e Bilancio) in luogo del dr. Massimo Bertolini che assumerà il ruolo di responsabile di Group Corporate Affairs e Group Treasury. Il dr. Flappini non detiene azioni di Mediobanca.