Mediaset, Vivendi sale al 25,75% del capitale. Esposto del Biscione all’Agcom

(Teleborsa) – I francesi di Vivendi hanno aumentato la quota in Mediaset portandola al 25,75% del capitale, con il 26,77% dei diritti di voto.

Lo fa sapere la stessa società con una nota il giorno dopo aver annunciato l’intenzione di salire nella società di Cologno Monzese dal 20% a quasi il 30%.

Intanto, il CdA di Mediaset ha deliberato la presentazione di un esposto all’Agcom in cui si segnala l’illegittimità della condotta posta in essere da Vivendi in violazione della disciplina di settore (dell’articolo 43 comma 11 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), nonché il possibile ostacolo alle strategie di sviluppo di Mediaset in ragione del collegamento incrociato con Telecom Italia l’incumbent delle TLC, determinato dall’iniziativa di Vivendi.

Nell’esposto si richiedono interventi anche in via provvisoria e di urgenza.