Mediaset, Vivendi ricorre al Tar contro la delibera Agcom su Telecom

(Teleborsa) – I francesi di Vivendi hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro la delibera Agcom del 18 aprile scorso, con cui l’Authority aveva concesso un anno di tempo alla società media d’oltralpe per ridurre, entro il 10%, la partecipazione in Telecom Italia o in Mediaset.

A riferirlo sono fonti finanziarie. Intanto alla mezzanotte di oggi, 19 Giugno, scade il termine entro cui Vivendi dovrà comunicare all’Agcom il percorso della sua riduzione nel capitale del Biscione. Indiscrezioni stampa, riferiscono che la società francese sarebbe pronta a congelare gran parte dei diritti di voto eccedenti il 9,9% in Mediaset.