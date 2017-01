Mediaset-Vivendi, Agcom: istruttoria ancora in corso

(Teleborsa) – L’istruttoria Mediaset-Vivendi è ancora in corso, assicura l’Agcom. “Sono infatti in pieno svolgimento tutti gli adempimenti necessari per approfondire i molteplici aspetti tecnici, giuridici e di mercato che l’analisi richiede. L’istruttoria si concluderà entro centoventi giorni prorogabili di ulteriori sessanta”.

La precisazione si è resa necessario a seguito di alcune indiscrezioni stampa secondo le quali l’Agcom sarebbe pronta a dare uno stop a Vivendi, giudicando nulla un’eventuale OPA da parte dei francesi.

Sprofonda il titolo Mediaset a Piazza Affari: -3,71%.