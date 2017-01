Mediaset spicca il volo e viene sospesa al rialzo su voci offerta Bollorè

(Teleborsa) – Accelera con decisione al rialzo sino a venir sospesa Mediaset, che rientra subito dopo in contrattazioni con un rialzo vicino al 7%. A sostenere il titolo sono i rumors relativi ad una possibile offerta di Vincent Bollorè su Fininvest.

L’ipotesi avanzata da Bloomberg parla di uno scambio azionario – l’imprenditore bretone offrirebbe una quota di Vivendi alla famiglia Berlusconi – per mettere fine alla lunga disputa con Mediaset per lo smacco su Premium.

In realtà, il gruppo francese non ha commentato queste indiscrezioni, mentre il titolo Mediaset resta sotto i riflettori, per il tentativo di scalata messo in atto prima di Natale da Vivendi. A breve si attende anche il verdetto dell’Agcom, che ha aperto un’istruttoria sul caso.

Tornando alla performance del titolo Mediaset in Borsa, lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, il titolo del Biscione evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista, al test del top 4,563 Euro. Primo supporto a 4,191. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l’imminente bottom stimato a quota 3,961.

