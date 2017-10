Mediaset si sgonfia a causa di realizzi

(Teleborsa) – Contenuto ribasso per Mediaset, che mostra un decremento dello 0,64%, dopo una partenza ancora brillante sulla scia delle attese per una conclusione della querelle con Vivendi. Ieri, il titolo aveva chiuso in rally (+8,34%) grazie a questa prospettiva.

L’esame di breve periodo di Mediaset classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,207 Euro e primo supporto individuato a 3,071. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,343.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)