Mediaset pronta a trasmettere i Mondiali in Russia?

(Teleborsa) – Mediaset rimane incollata ai livelli della vigilia.

Secondo alcune indiscrezioni di stampa il Gruppo del Biscione avrebbe presentato un’offerta per i diritti tv in chiaro per i Mondiali di Russia che si disputeranno nel 2018 e per la prossima edizione del 2022 che si terrà in Qatar. Mediaset non conferma, in competizione risulta ovviamente anche la RAI che da sempre ha trasmesso tutte le edizioni della Coppa del Mondo di calcio.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,887 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,921. Il peggioramento di Mediaset è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,871.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)