Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: si è chiuso “annus horribilis” ma siamo pronti a rimetterci in pista

(Teleborsa) – Annus horribilis quello che si è appena chiuso per Mediaset. E’ proprio Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato e vice Presidente del Gruppo del Biscione, a usare l’aggettivo “terribile”, durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset a Montecarlo.

La società vedrà il ritorno all’utile, ha assicurato Berlusconi Jr.

“L’anno scorso abbiamo avuto un risultato terribile totalmente dovuto alla questione Vivendi che continua a essere oggetto di contenzioso nelle aule di Tribunale. Da mesi si consuma la querelle legale tra i due gruppi scaturita dalla vicenda Premium. Recentemente il Gruppo del Biscione ha “blindato”il controllo della società da parte della famiglia Berlusconi.

“Il danno certificato dai revisori dalla vicenda è pari 341 milioni di euro sommando tutte le poste, lasciamo perdere, quest’anno torneremo all’utile siamo in linea con quanto annunciato del piano. Siamo soddisfatti di quello che stiamo riuscendo a fare, la risposta sul dividendo è troppo presto per darla, il bilancio sarà chiuso la prossima primavera” ha spiegato il manager.

Mediaset chiuderà il primo semestre dell’anno con un aumento intorno al 2% sul fronte della pubblicità”, ha assicurato l’Amministratore Delegato.

Molti i punti toccati da Pier Silvio Berlusconi: Radio Subasio che entra nel gruppo Mediaset. Berlusconi Jr ha annunciato che è stato chiuso l’accordo per l’acquisto dell’emittente umbra, radio multi regionale con grande forza al centro Italia concentrata su una programmazione di musica italiana, per un’offerta radiofonica ancora più completa e si integra perfettamente con la programmazione delle altre radio” ha detto. Del gruppo fanno infatti già parte Radio 105, R101 e Virgin, oltre alla partnership con Radio Montecarlo. Per finalizzare l’acquisizione ora si attende il via libera delle autorità’. In vista non ci sono altre acquisizioni nel settore.

Parlando di acquisizioni, Berlusconi ha rivelato che “Mediaset ha acquisito il canale 20 del digitale terrestre. Abbiamo completato il closing. E’ già in onda con una programmazione di continuità e stiamo lavorando per capire che tipo di canale andremo a fare”. Non poteva mancare una domanda su un eventuale accordo Mediaset TIM sui diritti televisivi del calcio. Berlusconi rispondendo non ha esitato a dare una stoccata a Vivendi. “Il comportamento di Vivendi ha messo in grande difficoltà e imbarazzo noi e anche Telecom, ci sono buoni rapporti e non escludo accordi. Ma oggi è tutto più difficile” ha detto, aggiungendo che sul tema non c’è nessun accordo o trattativa in corso ad oggi per Mediaset, e se ci saranno dovranno essere conclusi in tempi brevi, massimo un mese, un mese e mezzo”.