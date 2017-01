Mediaset parte bene sul Listino

(Teleborsa) – Buon esordio dell’anno per Mediaset, che tratta con un moderato progresso dello 0,88%, in una giornata doiscreta per la Borsa di Milano. Il titolo resta sotto osservazione per la scalata di Vivendi e dopo che Silvio Berlusconi ha dichiarato che l’italianità della TV di famiglia sta a cuore anche agli altri azionisti.

Le implicazioni tecniche di breve periodo di Mediaset suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 4,199 Euro e supporto visto a quota 4,093. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 4,305.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)