Mediaset, nessuna negoziazione con Sky su Premium – P.S. Berlusconi

(Teleborsa) – Mediaset non ha alcun negoziato in corso con Sky per l’eventuale cessione di Premium. Lo ha detto l’AD di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, durante un incontro in Banca IMI per presentare agli investitori le linee guida al 2020 del gruppo.

Tra i danni del mancato rispetto al contratto da parte di Vivendi, ha spiegato, “c’è il fatto che cedere la pay-tv ora è più difficile, ma non è del tutto impossibile”, però, “non ci sono negoziazioni in corso con Sky” su questo.

L’AD ha ribadito inoltre che Mediaset non è interessata a una partecipazione in Telecom Italia nell’ambito di un eventuale accordo più ampio con il gruppo francese.