Mediaset Italia alla conquista degli States

(Teleborsa) – Passo avanti negli Stati Uniti per “Mediaset Italia”. Da domani, 20 settembre, il canale tv in lingua italiana verrà distribuito negli Stati Uniti anche da DIRECTV, la piattaforma satellitare del colosso AT&T , leader negli Stati Uniti con i suoi oltre 21 milioni di abbonati.

L’accordo siglato tra Mediaset e AT&T è rivolto ad un bacino potenziale di 17 milioni di italo-americani che risiedono negli Stati Uniti, offrendo loro eventi sportivi in diretta, le principali edizioni del Tg5 e gli approfondimenti giornalistici delle reti Mediaset, il grande cinema italiano, le ultime fiction e i più celebri programmi di intrattenimento.

“Sappiamo che esiste un forte desiderio di vedere programmi italiani di qualità. E noi siamo molto contenti di poter garantire ai clienti esistenti e ai tanti nuovi che arriveranno un’offerta ancora più ricca e legata alla loro cultura e ai loro reali interessi”, ha dichiarato Emma Brackett, Vice President Content and Programming di AT&T.

Da parte sua, Giorgio Giovetti, Direttore Vendite Internazionali di “Mediaset Italia” ha dichiarato “Siamo orgogliosi di essere il primo canale italiano presente nell’offerta del più diffuso operatore satellitare degli USA. La collaborazione con DIRECTV è una grande opportunità tecnologica per raggiungere tutte le comunità italiane presenti negli Stati Uniti. Dal punto di vista editoriale, continuiamo a lavorare per offrire agli spettatori un’esperienza televisiva emozionante che possa restituire loro un autentico pezzo d’Italia”.