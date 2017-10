Mediaset in vetta al FTSEMib su possibile accordo con Vivendi

(Teleborsa) – Seduta entusiasmante quella odierna per il titolo del Biscione, che archivia la sessione con una salita dell’8,41% risultando il migliore all’interno dell’intero listino milanese. A far scattare gli acquisti i rumors di un possibile accordo con Vivendi per chiudere la disputa al mancato acquisto della pay TV da parte del Gruppo francese.

Analizzando lo scenario tecnico di Mediaset si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,001. Prima resistenza a 3,241. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,855.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)