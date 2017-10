Mediaset in denaro dopo promozione UBS

(Teleborsa) – Scambi in deciso rialzo a Piazza Affari per il titolo del Biscione, che lievita dell’1,60%. Oggi gli analisti di UBS hanno migliorato la raccomandazione sul titolo da sell a neutral.

La tendenza di breve di Mediaset è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,201 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,153. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,249.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)