Mediaset frena dopo news su asta Champions

(Teleborsa) – Gira in rosso Mediaset, che mostra un calo dello 0,51%a Piazza Affari, dopo il peggioramento registrato sulle news che parlano dell’assegnazione a Sky dei diritti TV sulla Champions League per il periodo 2018-2021. Nella precedente asta,Premium si era aggiudicata di diritti di broadcasting in Italia per una cifra di 220 milioni.

Le tendenza di medio periodo di Mediaset si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,517 Euro. Supporto stimato a 3,455. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 3,579.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)