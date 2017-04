Mediaset Espana, nel primo trimestre salgono ricavi e utile netto

(Teleborsa) – Mediaset Espana archivia il primo trimestre 2017 con ricavi di 240,4 milioni di euro in salita del 4,2% rispetto ai 230,7 milioni dello stesso periodo del 2016. Per quanto riguarda il margine operativo lordo (EBITDA), la controllata spagnola di Mediaset ha raggiunto 81,2 milioni di euro, il 14,7% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno pari a 70,8 milioni di euro.

L’EBIT aumenta del 17,1% a 76,8 milioni di euro.

L’utile netto sale a 60,6 milioni, in aumento del 20,9% rispetto ai 50,1 milioni dello stesso periodo del 2016.