Mediaset, Arnaud de Puyfontaine apre al Biscione: “Ci piacerebbe tornare a discutere”

(Teleborsa) – Si riprende Mediaset che a Piazza Affari mostra una piccola salita dello 0,12%. Il titolo del Biscione, dopo la brutta performance di ieri riprende un po’ di vigore, mentre l’incertezza rimane sul dossier Vivendi.

I francesi sbarcano a Milano con una S.P.A. che investirà in contenuti di intrattenimento in particolare cinema e sport. La mira del gruppo transalpino potrebbe essere orientata a diritti di serie A.

Intanto Arnaud de Puyfontaine, CEO di Vivendi e nuovo presidente di Telecom ha spiegato che gli piacerebbe tornare a discutere con il Biscione.

de Puyfontaine avrà un incontro presso l’Autorità delle comunicazioni “presto” sul caso Mediaset-Telecom. L’Authority infatti lo scorso mese di aprile ha intimato Vivendi di trovare una soluzione per la sua presenza come azionista di maggioranza relativa in Mediaset, dove i francesi hanno poco meno del 30%, e in Telecom, dove il gruppo di Vincent Bollorè detiene il 23,9%.