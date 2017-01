Mediaset, alleanza con ProSiebenSat.1 e TF1 nei video online

(Teleborsa) – Il mondo dei video online fa gola a Mediaset. Il Biscione ha acquisito una partecipazione in Studio 71, il principale Multichannel Network in Europa – e tra i primi cinque al mondo – controllato dal gruppo tedesco ProSiebenSat.1 Media.

I Multichannel Network come Studio 71 operano sulle principali piattaforme gratuite di distribuzione video (a partire da Youtube), assicurando ai talent creatori di contenuti maggiori visibilità e monetizzazione grazie alla massa critica del network. Studio 71 sviluppa oltre 6 miliardi di video visti al mese ed è presente in cinque Paesi con circa 200 dipendenti. In Italia, gestisce già un inventory di oltre 40 milioni di video visti al mese.

Mediaset (con una quota iniziale del 5,5%) e il gruppo francese TF1 (6,1%) entrano nella società con un investimento totale di circa Euro 50 milioni e una valutazione di Euro 400 milioni – con l’obiettivo di costituire il più importante gestore europeo di talent digitali in stretta sinergia con la tv generalista.

A seguito degli accordi firmati, sarà costituita nel primo trimestre 2017 la joint venture “Studio 71 Italia” di cui Mediaset sarà azionista di rilievo (49%) e attraverso la quale verrà gestito l’intero business italiano di Studio 71. La società stabilirà i propri uffici a Milano.

Questa alleanza europea nei video Avod, di nuova generazione rispetto alle classiche offerte di contenuti scripted a canone mensile, costituisce il primo passo del nuovo posizionamento dell’Area Digital Mediaset affidata al Chief Digital Officer Pier Paolo Cervi.